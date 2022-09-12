شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على السماح لوسائل الإعلام بالتواجد فى مران المنتخب غدًا، فى اليوم الأول للمعسكر الذى يتخلله وديتا النيجر وليبريا.

وقرر فيتوريا أن يكون تدريب المنتخب الأول مفتوحًا للقنوات والمصورين، غدا الثلاثاء فى الخامسة والنصف مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتجمع المنتخب الوطني غدًا، الثلاثاء، فى أول معسكر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بالقائمة الأولية التى أعلن عنها الجهاز الفني فى وقت سابق، دون إحداث أى تغييرات، وذلك حتى 17 سبتمبر الجاري.

جاءت قائمة اللاعبين المحليين دون لاعبي الزمالك وفيوتشر كالتالي: "حراسة المرمى.. محمد الشناوي "الأهلي" .. أحمد الشناوي "بيراميدز".. محمد صبحي "فاركو، وخط الدفاع .. عمر جابر "بيراميدز" - كريم فؤاد "الأهلي" - محمد عبد المنعم "الأهلي" - اسامة جلال "بيراميدز" - باهر المحمدي - علي جبر - ايمن اشرف - محمد حمدي "بيراميدز".

وتشمل القائمة في خط الوسط كلا من: "حمدي فتحي "الأهلي" - نبيل عماد دونجا "بيراميدز" - محمد ابراهيم "سيراميكا" - محمود حمادة "فاركو" - اسلام عيسي "بيراميدز" - مروان عطية "الاتحاد السكندري، والهجوم .. عبد الرحمن مجدي "الإسماعيلي" - شادي حسين "سيراميكا" - أحمد عادل ميسي "الاتحاد السكندري"- احمد مدبولي "الإسماعيلي" - مروان حمدي "سموحة" - ناصر منسي "البنك الأهلي" - أحمد شريف "فاركو".