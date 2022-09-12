شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني واللاعبين، وحرص خلالها على تحفيزهم، وشرح بعض الأفكار المراد تنفيذها خلال تدريب اليوم.

وبعدها عقد المدير الفني جلسة مطولة مع جهازه المعاون لمناقشة بعض الأمور فنية لتنفيذها خلال المران، بالإضافة إلى قيامه بتوزيع المهام على كل فرد بالجهاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيليكت سبورت التشادي، المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجارى، فى الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.