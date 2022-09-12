شكرا لقرائتكم خبر عن يمنى عياد تتأهل لربع نهائى بطولة أفريقيا للملاكمة لعدم تكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت لاعبة منتخب الملاكمة يمنى عياد لدور الثمانية فى منافسات وزن 54 كجم بالفوز على بطلة كينيا لعدم تكافؤ الفرص فى الجولة الثالثة.

فيما أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للملاكمة المقامة بموزمبيق عن صعود يسرى رزق إلى دور قبل النهائى فى وزن +92 كجم، ليقابل الفائز من السنغال والسودان.

كما صعد القرعة إلى دور الثمانية كل من :

أحمد أسامة وزن ٥٤كجم مع تايستسو ميتانيكي بطل جنوب افريقيا.

إيمان محمد فراج مع اليزابيث فيري بطل زامبيا وزن ٥٠كجم.

عمر خالد عبدالرحمن وزن، ٥٧كجم مع ارماندو ريجو ببرتو بطل موزمبيق.

عمر عبد العزيز عبد العزيز وزن ٦٧كجم مع الفائز من مباراة رقم ١٢ وفقا لجدول المنافسة.

عبد الرحمن عرابي وزن ٨٠ كجم مع ادريسا موكيبي بطل اوغندا.

على محمد إبراهيم وزن ٩٢كجم مع ميجيل مانويل بطل موزمبيق.