شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يقترب من تدريب أحد الأندية الكبرى بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد عودة، المدير الفني السابق للمقاولون العرب، فى مفاوضات جادة مع أحد الأندية الكبرى فى الجزائر من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الفترة المقبلة.

وتلقى محمد عودة اتصالا من إحدى شركات التسويق تعرض عليه تدريب أحد الفرق الكبيرة بالجزائر، وهو ما رحب به المدرب، وأكد أنه على استعداد للموافقة على خوض تجربة جديدة خارج مصر.

وجاء اهتمام النادي الجزائرى بالتعاقد مع محمد عودة بفضل نجاحاته التى حققها من قبل مع النصر وأهلي بني غازي الليبيين والمقاولون العرب وغزل المحلة، بخلاف النجاحات التى حققها حسام البدري خلال قيادته فريق وفاق سطيف الجزائري حاليا.

ولا يرتبط محمد عودة بعقود مع أندية فى الوقت الحالي منذ الاعتذار عن استمرار فى قيادة المقاولون بنهاية الموسم الماضى، وبدأ دراسة العرض الجزائرى استعداداً للسفر إلى العاصمة الجزائرية وتوقيع العقود حال كللت المفاوضات بالنجاح.