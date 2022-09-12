شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يعسكر غداً بالقائمة الأولية حتى 17 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجمع المنتخب الوطني غدًا، الثلاثاء، فى أول معسكر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بالقائمة الأولية التى أعلن عنها الجهاز الفني فى وقت سابق، دون إحداث أى تغييرات، وذلك حتى 17 سبتمبر الجاري.

جاءت قائمة اللاعبين المحليين دون لاعبي الزمالك وفيوتشر كالتالي: "حراسة المرمى.. محمد الشناوي "الأهلي" .. أحمد الشناوي "بيراميدز".. محمد صبحي "فاركو، وخط الدفاع .. عمر جابر "بيراميدز" - كريم فؤاد "الأهلي" - محمد عبد المنعم "الأهلي" - اسامة جلال "بيراميدز" - باهر المحمدي - علي جبر - ايمن اشرف - محمد حمدي "بيراميدز".

وتشمل القائمة في خط الوسط كلا من: "حمدي فتحي "الأهلي" - نبيل عماد دونجا "بيراميدز" - محمد ابراهيم "سيراميكا" - محمود حمادة "فاركو" - اسلام عيسي "بيراميدز" - مروان عطية "الاتحاد السكندري، والهجوم .. عبد الرحمن مجدي "الإسماعيلي" - شادي حسين "سيراميكا" - أحمد عادل ميسي "الاتحاد السكندري"- احمد مدبولي "الإسماعيلي" - مروان حمدي "سموحة" - ناصر منسي "البنك الأهلي" - أحمد شريف "فاركو".

ويظهر المنتخب الوطني بالزي الجديد خلال معسكره الذى يقام فى سبتمبر الجارى، بعد وصول شحنة الملابس الجديدة وتسلمها من جانب اتحاد الكرة.

ويتكون الجهاز المساعد الجديد لمنتخب مصر من: "أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)، وسيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)، وأيمن عبد العزيز مدرب مساعد، ولويس ستيفاس (مدرب حراس مرمى)، ووالتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)، ومحمد أبو العلا طبيبا للمنتخب ومحمد غرابة مديرا إدرايا، ومحمد مراد منسقا إعلاميا ومينا سامح وعلى محمد على إداريين.