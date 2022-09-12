شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير البايرن تستقبل ليفاندوسكي بشكل مهين فور وصوله إلى ميونخ! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض النجم البولندي روبرت ليفاندوسكي للسباب من الجمهور البافاري بمجرد أن وصل إلى مدينة ميونخ مع بعثة الفريق الكتالوني، إستعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ غدًا فى الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن فعاليات دوري أبطال أوروبا.

وأنهالت العديد من جماهير بايرن ميونخ بالهجوم على اللاعب ووصفه بالخائن، حيث تواجدت أعداد كبيرة من الجماهير فى مطار مدينة ميونخ، لإستقبال اللاعب بهذا الشكل السيئ، الأمر الذي لم يكن ينتظره اللاعب بعد قضائه أكثرمن 8 سنوات فى هذا المكان.

ومن جانبه لم يظهر اللاعب أية رد فعل ضد هذا النوع من الهجوم عليه، حيث واصل سيره بشكل طبيعي وألتحق بفندق إقامة فريق برشلونة، دون الدخول فى أي نزاعات مع أحد الجماهير أو الصحفيين المتواجدين، حتى يتثني للاعب التركيز الكامل فى مباراة الغد.



موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة فى دوري الأبطال

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ فى بطولة دوري أبطال أوروبا يوم غد الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يقام اللقاء على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.



القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

وتذاع المباراة بشكل حصري على قنوات بن سبورت القطرية، كما أعتدنا فى السنوات الأخيرة، حيث أن مجموعة القنوات القطرية تسيطر على جميع مباريات دوري الأبطال والبطولات القارية الكبري، على أن تقام مباراة برشلونة وبايرن ميونخ عبر قناة beIN Sports Premium 1Hd.