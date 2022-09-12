شكرا لقرائتكم خبر عن مولر يتحدث عن سبب حبه مواجهة برشلونة فى دوري الأبطال ومواجهة الغد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم الألماني توماس مولر نجم وسط بايرن ميونخ عن سبب حبه وحماسه الشديد لمواجهة برشلونة، حيث أكد اللاعب الدولي أن مواجهة الفريق الكتالوني دائمًا تكون ممتعة، كما أنه يعشق مثل هذه المواجهات الكبري والحماسية، التى تنتظرها كافة الجماهير من جميع أنحاء العالم.

وواصل اللاعب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن مواجهة الغد لن تكون ساهلة على الفريق البافاري، خاصة أن الفريق الكتالوني تغير كثيرًا عن الوقت الماضي، مؤكدًا أن المباراة ستكون جيدة بشكل يرضي جميع محبي كرة القدم، والذين ينتظرون اللقاء، مشيرًا أن البايرن سيبذل قصاري جهده للفوز وتصدر المجموعة الثالثة.



مولر يؤكد عدم تخوفه من نتائج الفريق السلبية

وفى سياق متصل أشار مولر أن مباراة الغد ستكون مفتوحة للفريقين، حيث أن الدوري الألماني مختلف تمامًا عن المواجهات الكبري فى دوري الأبطال، خاصة أن فرق البندوسليجا تدافع بقوة أمام البايرن، مما أدي إلى سوء نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة.

وأضاف أن مباراة الغد ستكون تحدي مختلف للفريق الألماني، خاصة أن الجماهير البافارية تنتظر من الفريق تقديم الكثير فى هذه المباراة، بعدما أخفق الفريق فى تحقيق الفوز فى آخر جولتين من الدوري المحلي، الأمر الذي لم تعتاد عليه جماهير الفريق من قبل.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة فى دوري الأبطال

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ فى بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يقام اللقاء على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.