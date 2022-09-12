شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة بريطانية: كانتي يرفض تجديد عقده مع تشيلسي لثلاث سنوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن إدارة تشيلسي الإنجليزي قدمت عرضا جديدا لتجديد عقد لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي لمدة ثلاث سنوات، لكن اللاعب رفض.

ويعيش كانتي البالغ من العمر 31 عاما عامه الأخير مع تشيلسي، وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي عرض على اللاعب التجديد لمدة ثلاث سنوات، في حين يريد اللاعب عقدا يمتد لـ4 سنوات.

وتوجد مخاوف بشأن سجل إصابات كانتي، الذي شارك مرتين الموسم الحالي، لكن البلوز لا يزال حريصًا على الاحتفاظ بالفرنسي.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ فقد اقترح مالكو تشيلسي السابقون تجديد عقد كانتي لمدة ثلاث سنوات مع خيار رابع.

وتوقفت المحادثات مؤقتًا حيث تولى تود بويلي مسؤولية النادي، قبل تقديم عرض شفهي جديد الشهر الماضي.

ومع ذلك، لم تشمل الشروط الجديدة سوى سنتين بالإضافة إلى خيار ثالث.

وكما هو الحال، فإن كانتي ليس على استعداد لقبول مثل هذا العقد؛ لأنه يريد ضمان عقد أطول

وأشارت الصحيفة إلى أن كانتي يبدو سعيدا في ستامفورد بريدج وهو على استعداد للعب هناك لبقية حياته المهنية، لكن مع الوضع الحالي، يمكنه الرحيل في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، ويمكنه التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة تشيلسي بداية من يناير 2023.

وغاب كانتي بالفعل عن خمس مباريات لتشيلسي من أصل سبع هذا الموسم.

وقالت ”ذا صن“ إنه إذا فشل في الاتفاق على الشروط مع تشيلسي، فإن كانتي مرشح للانتقال إلى واحد من ناديين إنجليزيين، بالإضافة إلى آخرين في إسبانيا وألمانيا وفرنسا.

وخاض كانتي 262 مباراة مع تشيلسي منذ انضمامه من ليستر سيتي في 2016، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي خلال فترة وجوده في ستامفورد بريدج.

قمة تشيلسي ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب مواجهة تشيلسي ضد ليفربول فى الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي من التأجيل، بسبب معاناة الشرطة الإنجليزية الفترة الحالية من نقص عددى بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن فرص إقامة مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي ضعيفة جدا، وكان من المقرر إقامة مباراة تشيلسي ضد ليفربول الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، فى وقت سابق، تأجيل الجولة السابعة بالكامل بسبب وفاة الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا.

وكان الحساب الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي أعلن تأجيل مباراة الفريق أمام أيندهوفن فى الدوري الأوروبي، حيث يواصل تأثير وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على مواعيد مباريات كرة القدم وتحديدًا فى إنجلترا، سواء على المستوى المحلي أو القاري.