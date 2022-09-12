كولر يكشف حقيقة تواصله مع فايلر قبل تدريب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، حقيقة تواصله مع مواطنه والمدرب الأسبق للفريق الأحمر رينيه فايلر.

ةخلال المؤتمر الصحفي لتقديمه الذي عقد اليوم الإثنين، نفى كولر تواصله مع فايلر قبل اتمام تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال كولر: "لم أتحدث مع فايلر وكنت أريد خوض التجربة بنفسي، ولا أريد التحدث مع أحد في الوقت الحالي، ولكن بعد ذلك يمكن أن أجري حديثاً معه".

وأضاف المدرب الجديد للأهلي: "الخروج من أوروبا أمر غريب بعض الشيء، ولكن بعد المكالمة التي أجريتها عبر الفيديو، جعلتني متحمس لخوض التجربة".

وردًا على سؤال هل حسم قراره بشأن المعسكر التحضيري للموسم المقبل، رد كولر قائلا:"لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن حول المعسكر التحضيري وسأتحدث مع سيد عبد الحفيظ حول ذلك الأمر، وسيتم اتخاذ القرار بعد المؤتمر الصحفي".

وعن رأيه في مستوى الكرة المصرية والإفريقية مؤخراً، قال: "لعبت مع سويسرا ضد مصر في عام 1988، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن هناك تطور كبير في كرة القدم المصرية وخصوصاً في النادي الأهلي".

وتابع مارسيل كولر: "هناك العديد من اللاعبين الأفارقة في أوروبا وقاموا بتطوير طريقة اللعب هناك".