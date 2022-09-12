بقيادة مارسيل كولر.. تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، في وقت سابق، التعاقد مع مارسيل كولر لمدة موسمين، لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش.

ورحل البرتغالي ريكاردو سواريش عن منصبه كمدير فني عقب انتهاء الموسم الماضي، وذلك بعدما أعلن النادي الأهلي عن فسخ تعاقده بالتراضي.

وظهر اليوم الإثنين، عقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا لتقديم المدير الفني الجديد لوسائل الإعلام.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي على النحو التالي:

- مارسيل كولر: مدير فني.

- هارالد جامبيرلي المدرب العام.

- تيريان أندرياس أندويا مدرب الأحمال.

- ياسين الميكاري التونسي محلل أداء.

- ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى.

- سامي قمصان مدرب مساعد.

- سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.