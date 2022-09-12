شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق 180 ميدالية فى البطولة العربية لألعاب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت منتخبات مصر لألعاب الماء للناشئين والناشئات إنجازاً تاريخياً لألعاب الماء المصرية لهذه المرحلة العمرية لأول مرة فى تاريخ البطولات العربية، بالهيمنة على جوائز البطولة العربية الأولي لألعاب الماء (سباحة قصيرة وغطس وكرة ماء)، التى استضافتها القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجارى بمشاركة 18 دولة عربية، فى بطولة تعد الأقوى فى تاريخ المنافسات العربية.

وفازت المنتخبات المصرية لألعاب الماء بكؤؤس المراكز الأولى فى كل الفئات العمرية (ذكور وإناث)، وحصلوا على 180 ميدالية متنوعة، منها 102 ميدالية ذهبية فى إنجاز لم يتحقق من قبل فى أى بطولة عربية، سواء للكبار أو للشباب أو الناشئين، بالإضافة إلى 49 ميدالية فضية و29 برونزية من أصل 360 ميدالية متنوعة مخصصة لمنافسات هذه البطولة، وبذلك تكون المنتخبات المصرية قد سجلت رقما قياسيا لم يتحقق من قبل فى عدد الميداليات المحققة، فضلا عن تحطيم العديد من الأرقام القياسية علي يد الأبطال المصريين التي كان أغلبها مسجلة باسم السباحين المصريين.

وجاء ترتيب الفرق للفئات العمرية كالتالي..

فى المرحلة السنية 12و13 عاما ذكور ، فازت مصر بالمركز الأول ، وحل المنتخب التونسي فى المركز الثاني ، يليه المنتخب البحريني فى المركز الثالث ، وفي نفس المرحلة العمرية إناث فازت مصر والجزائر وتونس بالمراكز الثلاثة الأولي علي الترتيب ، وفي المرحلة السنية 14و15عاما ذكور فازت مصر بالمركز الأول ، يليها الأردن في المركز الثاني ، ثم الجزائر في المركز الثالث ، وفي نفس المرحلة العمرية إناث حصلت مصر علي المركز الأول ، ثم لبنان والمغرب في مركزين الثاني والثالثة علي الترتيب .

وفي المرحلة السنية 16و17و18 عاما ذكور فازت مصر بالمركز الأول يليها تونس في المركز الثاني ، ثم الجزائر في المركز الثالث،وفي نفس المرحلة السنية إناث جاءت مصر في المركز الأول ، ثم الجزائر في المركز الثاني ، يليها تونس في المركز الثالث .