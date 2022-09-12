7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها إعلان الأهلى جهازه الفنى الجديد، ومباراة الزمالك و الاهلى فى سوبر اليد، ومطالبة اتحاد الكرة من الأندية بسداد مليون و50 ألف مستحقات الحكام.

اتحاد الكرة يلزم كل نادٍ بسداد مليون و150 ألف جنيه مستحقات للحكام بالموسم الجديد

قرر اتحاد الكرة إلزام كل نادٍ بالدورى الممتاز الجديد بسداد مليون و150 ألف جنيه لخزينة الجبلاية، عبارة عن مستحقات الحكام فى الموسم الجديد، بزيادة 150 ألف جنيه عن الموسم الماضى.

الأهلي يواجه الزمالك فى ختام سوبر اليد.. الليلة

يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام الزمالك فى التاسعة مساءً على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر والتى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.

الأهلي يعلن الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة السويسرى مارسيل كولر

أعلن النادي الأهلي، بشكل رسمي، الجهاز الفني الكامل للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، والذى يصطحب كولر ثلاثة مساعدين أجانب، أحدهم مدرب والثاني مخطط أحمال والثالث محلل أداء.

خضع عدد من الحكام الدوليين لإجراء الكشف الطبى داخل أحد المراكز الطبية، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد من الدورى الممتاز لكرة القدم، وتمهيداً لاختيار حكام القائمة الدولية للموسم الجديد.

تعرض محمد شكرى، لاعب النادي الأهلي، لحادث سير خلال الساعات الأخيرة، ونشر شكري صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام لسيارته بعد الحادث وعلق قائلا، "الحمد لله". فيريرا يجهز صفقات الزمالك الجديدة فى جلسات خاصة منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المغربي زكريا الوردي لاعب الوسط بعض التعليمات الفنية خلال المران الذي أقيم بالأمس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي في دوري أبطال أفريقيا.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات، والذى تغير نظامه ليصدر يوم الاثنين بشكل أسبوعى، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالى، منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.