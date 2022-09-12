شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غياب مخطط أحمال الأهلى عن مؤتمر تقديم جهاز كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب السويسري تيزيا أندرياس أندويا، مخطط أحمال الأهلي الجديد، عن مؤتمر تقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة مارسيل كولر، بينما تواجد كل من هارالد جامبيرلي المدرب العام، وياسين الميكاري محلل الأداء، وسامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، ولكن غاب مدرب اللياقة البدنية.

وجاء سبب غياب مخطط الأحمال بسبب تواجده مع اللاعبين فى أحد المراكز الخاصة لإجراء قياسات بدنية شاملة، من أجل التعرف على المستوى البدنى لكل اللاعبين خلال الفترة الحالية فى بداية التحضير للموسم الجديد.

وقدم كولر جهازه المعاون خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وقال إنه يضم كلاً من: مارسيل كولر المدير الفني، وهارالد جامبيرلي المدرب العام، وتيزيان أندريس أندويا مدرب أحمال، وياسين الميكاري محلل الأداء، ومعهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، حيث عاد الأخير للفريق الأول بعدما عمل فترة بقطاع الناشئين بالنادي.

وأعلن الأهلي الجمعة الماضي التعاقد مع السويسري مارسيل كولر لتدريب الفريق لمدة موسمين بدلاً من البرتغالي ريكاردو سواريز.

وقاد المدرب السويسري مران الأهلي للمرة الأولى أمس، الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة،وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي.

وحرص السويسري مارسيل كولرعلى عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، شهدت الحديث عن استراتيجية العمل الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة، بعد توليه القيادة الفنية بشكل رسمي.