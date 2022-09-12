شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق معسكر منتخب مصر الوطنى تحت قيادة فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، غدًا الثلاثاء، استعداد لخوض وديتي 23 و27 سبتمبر الجارى، بعدما تلقى اتحاد الكرة قرارا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

ويظهر المنتخب الوطني بالزي الجديد خلال معسكره الذى يقام فى سبتمبر الجارى، بعد وصول شحنة الملابس الجديدة وتسلمها من جانب اتحاد الكرة.

ويتكون الجهاز المساعد الجديد لمنتخب مصر من: "أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)، وسيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)، وأيمن عبد العزيز مدرب مساعد، ولويس ستيفاس (مدرب حراس مرمى)، ووالتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)، ومحمد أبو العلا طبيبا للمنتخب ومحمد غرابة مديرا إدرايا، ومحمد مراد منسقا إعلاميا ومينا سامح وعلى محمد على إداريين.

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على تعيين أيمن عبد العزيز مدربًا مساعدًا بالجهاز الفني للمنتخب الأول تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

ووضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، خطة لزيارة جميع الأندية والاجتماع بالمدربين خلال الفترة الماضية بهدف التواصل مع جميع المدربين، واستهدف فيتوريا التعرف أكثر على اللاعبين المصريين وكل التفاصيل الخاصة بهم من خلال الارقام والاحصائيات الموجودة في أنديتهم.