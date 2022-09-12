شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة أفشة ومحمد شريف وكوكا لتدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود ثلاثي الأهلي "محمد مجدى أفشة، ومحمد شريف، وأحمد نبيل كوكا" لتدريبات الفريق الجماعية خلال أسبوع تقريباً بعد الانتهاء من البرامج التأهيلية التى يؤديها كل لاعب. وأجرى أفشة عملية "الفتاق" مؤخراً فيما يعاني شريف وكوكا من إصابة فى العضلة الخلفية.

وواصل الثلاثي الخضوع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابات المختلفة التي لحقت بهم، وبدأوا الجري حول الملعب خلال مران أمس، الأحد.

وبدأ الأهلي أمس الاستعداد للموسم الجديد، وقاد مارسيل كولر المدير الفني الجديد للمارد الأحمر مران الأمس الذى يُعد أول مران للأهلي تحت قيادة مدربه السويسري الجديد كولر.

وأعلن الأهلي الجمعة الماضى التعاقد مع السويسري مارسيل كولر لتدريب الفريق لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريز ، ومعه ثلاثة مدربين أجانب بجانب عودة يانكون للفريق الأول بعدما عمل فترة بقطاع الناشئين بالأهلي.

وشهد مران الأهلي أمس انتظام حسين الشحات فى التدريبات الجماعية بصورة كاملة، بينما شارك عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي في جانب من المران الجماعي، قبل أن يستكملوا التدريبات البدنية.