شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز صفقات الزمالك الجديدة فى جلسات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المغربي زكريا الوردي لاعب الوسط بعض التعليمات الفنية خلال المران الذي أقيم بالأمس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي في دوري أبطال أفريقيا.

وقام فيريرا خلال حديثه مع اللاعب بشرح بعض الملاحظات والأمور الفنية الخاصة بمركزه استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي 18 سبتمبر الجاري فى الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وكان مسئولو الزمالك أعلنوا تعاقدهم بشكل رسمى مع الثنائى المغربى زكريا الوردى، والسنغالى إبراهيما نداى، بالإضافة لعودة محمد صبحى حارس مرمى فاركو.