متفوقاً على باريس ويوفنتوس وروما.. تعرف على ترتيب الأهلي في التصنيف العالمي للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء "IFFHS"عن التصنيف العربي والقاري والعالمي للأندية عن شهر سبتمبر 2022.

وتصدر التصنيف نادي بالميراس البرازيلي برصيد 322 نقطة، بينما جاء في المرتبة الثانية ليفربول الإنجليزي، ثم فلامنجو البرازيلي في المركز الثالث، واحتل تشيلسى الإنجليزي المركز الرابع برصيد 291 نقطة.

وتراجع النادي الأهلي للمركز الـ 22 فى التصنيف بعدما احتل المركز الـ 20 لكنه محتفظاً بالمرتبة الأولى في قائمة الأندية الأفريقية والعربية، متفوقا على أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس وروما الإيطاليين، وبورتو البرتغالي، وريفر بليت الأرجنتيني.

وقفز نادي الزمالك للمركز الـ90 في التصنيف، بعدما احتل المركز 92 في الشهر الماضي، فيما احتل بيراميدز المركز 99 في القائمة بعدما احتل المركز الـ105 فى تصنيف الماضى.