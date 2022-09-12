شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة السويسرى مارسيل كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي، بشكل رسمي، الجهاز الفني الكامل للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، والذى يصطحب كولر ثلاثة مساعدين أجانب، أحدهم مدرب والثاني مخطط أحمال والثالث محلل أداء.

وقدم كولر جهازه المعاون خلال المؤتمر الصحفي المُقام حالياً فى مقر النادي بالجزيرة، وقال إنه يضم كلاً من: مارسيل كولر المدير الفني، وهارالد جامبيرلي المدرب العام، وتيزيان أندريس أندويا مدرب أحمال، وياسين الميكاري محلل الأداء، ومعهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، حيث عاد الأخير للفريق الأول بعدما عمل فترة بقطاع الناشئين بالنادي.

وأعلن الأهلي الجمعة الماضي التعاقد مع السويسري مارسيل كولر لتدريب الفريق لمدة موسمين بدلاً من البرتغالي ريكاردو سواريز.

وقاد المدرب السويسري مران الأهلي للمرة الأولى أمس ، الأحد ، على ملعب مختار التتش بالجزيرة،وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي.

وحرص السويسري مارسيل كولرعلى عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، شهدت الحديث عن استراتيجية العمل الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة، بعد توليه القيادة الفنية بشكل رسمي.