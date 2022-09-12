شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكشف حقيقة تواصله مع فايلر قبل الموافقة على مهمة تدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، أنه لمس حُب الجماهير للأهلي وتعلقهم الشديد بالنادى خلال الأيام القليلة الماضية التى تواجد فيها بالقاهرة لبدء مهمته مع الأهلي بشكل رسمي.

وأضاف كولر، "أرى أن جمهور الأهلي سيكون له الدور الأكبر فى نجاح تجربته مع الفريق، لأنه يعلم أن جمهور الفريق كبير جدا ودائم الدعم للمارد الأحمر".

وشدد كولر، فى مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، "شاهدت بعض المباريات للأهلي، ولديّ إحساس جيد عن الفريق، وإن كانت خبرتى فى التدريب تقول إن رؤية الأمور فى الملعب والتدريبات سيكون لها رؤية أخرى". وأكد أنه لن يتحدث عن تفاصيل رؤيته لفريق الأهلي لأن هناك أمور يرغب في تعديلها الفترة المقبلة.

وأوشح المدرب السويسري أنه تحدث مع مسئولى الأهلي بشأن بعض الأمور الخاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة، منها الحديث عن معسكر الفريق المقبل استعداداً للموسم الجديد.

وأشار كولر إلى أنه لم يتحدث مع مواطنه رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي لرغبته في الإقدام على هذه الخطوة، دون أن يتأثر بكلام أى شخص تواجد في النادي الأهلي، موضحاً أنه من الممكن أن يتحدث مع فايلر فى الفترة المقبلة.