شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وسر قبول مهمة تدريب المارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، تفاصيل المفاوضات للتعاقد مع الأهلي، موضحاً أن وكيل أعماله عرض عليه التفاوض مع الأهلي وتم بينهما محاضرة فيديوكونفراس.

وقال كولر، فى مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام فى الأهلي، "دار نقاش بيننا حول التفاوض بشأن عرض الأهلي وتحدثنا فى أمور كثيرة، وخلال عملية التفاوض لمست اهتمام مسئولى الأهلي بالكثير من التفاصيل الخاصة بالنادى".

وشدد المدرب السويسري على أنه وافق على عرض الأهلي لأنه أكبر نادٍ فى أفريقيا، ورغبته في خوض هذه التجربة، خاصة أن جمهور الأهلي بالملايين فى مصر وخارجها.