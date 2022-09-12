شكرا لقرائتكم خبر عن كولر فى مؤتمر تقديمه بالأهلى: سنعمل على تحقيق طموحات الجماهير الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مارسيل كولر سعادته بوجوده فى النادي الأهلي والعمل مع هذا الكيان، موضحاً أنه يتمنى النجاح مع جهاز المعاون تحت قيادة إدارة النادي الأهلي.

وقال كولر، فى المؤتمر الصحفي المقام حالياً فى الأهلي لتقديمه لوسائل الإعلام، "مازلنا فى البداية، ونلقى الدعم، لكن نحن لم نبدأ مهمتنا بعد، أهم شىء فى عملنا هو العمل الجيد مع لاعبي الفريق وتطوير مستواهم من أجل أفضل أداء ونتائج للنادى الأهلي الفترة المقبلة".

وأضاف مدرب الأهلى الجديد، "الفوز أهم شىء فى العمل، وهذا ما يحتاجه الجميع، وهذا ما سأعمل عليه مع جهازى المعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه أثناء توقيع العقود وجد تعاملا احترافيا من جانب إدارة النادي الأهلي.

وتابع كولر، "أسمع دائماً عن مصطلع "عائلة الأهلي"، وهذا ما لمسته خلال وجودى فى النادي على مدار اليومين الماضيين، وآمل مساندة الجمهور والجميع من أجل تحقيق طموحاتى فى هذه التجربة.