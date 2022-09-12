شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر برفقة الجهاز المعاون: "فريق يعيش بروح القميص الأحمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، برفقة جهازه المعاون، وجاء التعليق عليها قائلا "طاقم التدريب فى فريق يعيش روح القميص الأحمر، أنا سعيد لأنني قادر على الاعتماد على دعم هؤلاء المتخصصين الرائعين فى كرة القدم لا وقت نضيعه أمامنا الكثير من العمل".

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا فى الواحدة من ظهر اليوم، الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة من أجل تقديم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للفريق الأحمر، لوسائل الإعلام المختلفة، والحديث عن طموحه مع الأهلي في الفترة المقبلة وخطته خلال قيادة الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي مع مارسيل كولر لمدة موسمين بعقد ينتهي في 2024 من أجل تدريب الفريق الأحمر، على أن يصطحب معه ثلاثة مساعدين، هم: هارالد جامبيرلي المدرب العام، تيزيان أندريس أندويا مدرب أحمال، ياسين الميكاري محلل الأداء، ومعهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سامي قمصان المدرب ، ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وعقد كولر جلسة مع مسئولي الأهلي أمس الأحد للاتفاق على خطة العمل في المرحلة المقبلة واحتياجاته مع الفريق الأحمر، بخلاف مناقشة ملف معسكر الإعداد الخارجي وكذلك قائمة الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة والصفقات التى يحتاجها لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

واستفسر السويسري مارسيل كولر عن تفاصيل كثيرة خاصة بفريق الكرة بالنادى خلال المفاوضات التى تمت معه من قِبَل مسئولى القلعة الحمراء، ومن هذه التفاصيل سؤاله عن "قائد الأهلي".