شكرا لقرائتكم خبر عن عودته كانت مفاجأة.. شاهد كيف استقبل لاعبو الزمالك محمد صبحى فى أول مران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورا خاصة من استقبال لاعبى الزمالك لزميلهم محمد صبحى حارس الفريق العائد مرة أخرى إلى القلعة البيضاء، بعد انتهاء إعارته لنادى فاركو، حيث شارك فى تدريبات الفريق أمس للمرة الأولى بشكل رسمى.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر "تويتر" كيف استقبل لاعبو الزمالك محمد صبحي قائلة، "لأن عودته كانت مفاجأة، هكذا استقبل الفريق محمد صبحي بعد عودته لنادي الزمالك"، مع نشر صور للاعب فى التدريبات، وعمل ممر شرفى احتفالا بعودته.

وشارك محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك العائد لصفوف الفريق، بعد انتهاء إعارته لفاركو في تدريبات الفريق اليوم للمرة الأولى بشكل رسمي.