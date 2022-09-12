شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يتوجه إلى رومانيا غداً للمشاركة فى دورى الأمم 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب السلة3x3 بنات وأولاد تحت 23 سنة إلى رومانيا غدا، الثلاثاء، للمشاركة فى منافسات بطولة دورى الأمم التي تقام فى الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجارى. ومن المقرر أن تتكون البعثة من 4 لاعبين و4 لاعبات بالإضافة إلى رئيس للبعثة.

يذكر أن مصر استضافت معسكر Basketball Without Borders (BWB) ، الذي أقيم على صالة حسن مصطفى تحت إشراف الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة "NBA" والاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA" بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأقيم معسكر Basketball Without Borders (BWB) في الفترة من 28 لـ 31 أغسطس الماضى في مجمع حسن مصطفى للمرة الأولى في مصر وشمال إفريقيا والأولى في إفريقيا منذ عام 2019 عندما أقيمت في السنغال.

وجمع معسكر Basketball Without Borders 64 لاعبا من أفضل لاعبي قارة إفريقيا للذكور والإناث من أجل التعلم من لاعبي NBA وWNBA وFIBA الحاليين والسابقين والأساطير والمدربين.