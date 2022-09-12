شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كولر للاعبى الأهلى فى المحاضرة الأولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على عقد محاضرة مهمة مع لاعبي الفريق قبل مران أمس، الأحد، الذى يُعد الأول للأهلي تحت قيادة مدربه الجديد.

وبدأ الأهلي أمس الاستعداد للموسم الجديد بعد فترة راحة سلبية حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة الاجتهاد فى التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، باعتبار أن هذه أول عوامل نجاح أى لاعب معه، وأكد المدرب السويسري للاعبي الأهلي أن الالتزام هو أساس مشاركة أى لاعب معه، لذا فلابد للجميع أن يجتهد ويبذل قصارى جهده من أجل الحصول على فرصة المشاركة فى المباريات.

على صعيد متصل، وجه مارسيل كولر رسالة طمأنة لجماهير النادي، مؤكدًا أنهم شريك أساسي فى مسيرة نجاح النادي الأفضل فى أفريقيا والشرق الأوسط، وسيبذل قصارى جهده مع جهازه المعاون لإسعادهم خلال المرحلة المقبلة، ويأمل في أن يراهم قريبًا في الملاعب لمساندة الفريق ودعم اللاعبين؛ من أجل استمرار مسيرة النجاح والبطولات.