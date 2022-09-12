شكرا لقرائتكم خبر عن عداد الميركاتو.. المصرى يحسم 5 صفقات استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم النادي المصري 5 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يتبعها النادي البورسعيدي استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصري فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

وخلال الساعات الأخيرة، تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، وكذلك الفلسطيني نيكولاس ألبرتو زيدان لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

ومازال المصري في مفاوضات قوية لضم حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وأيمن سعيد موكا لاعب فريق لافيينا.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي مروان حمدي رأس حربة فريق الزمالك بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2023/2022 وحتى نهاية موسم 2026/2025 ، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء بعد سداد النادي المصري لقيمة الصفقة لنادي الزمالك في حضور ياسر يحيى عضو مجلس ادارة النادي المصري والذي كان مفوضًا من قبل مجلس ادارة النادي المصري للتفاوض مع إدارة نادي الزمالك واللاعب.