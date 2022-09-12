شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبد اللطيف منيع ، لاعب منتخب المصارعة، فى التأهل لمنافسات دور الـ16 فى بطولة العالم التى تقام بصربيا ، وتستمر حتى 17 سبتمبر الجارى.

وفاز عبد اللطيف على منافسه السويسرى بنتيجة 2/0 ، ليتأهل لدور الـ 16 رفقة هيثم فهمى الذى تأهل لنفس الدور بعد التغلب على لاعب كوبا بنتيجة 2/12 فى المباراة الأولى.

بينما خسر محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، أمام منافسه لاعب أوزبكستان بنتيجة 4/2 فى أولى مبارياته ببطولة العالم.

ويشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم بقائمة تضم 6 لاعبين، هم كل من: هيثم فهمى، محمد إبراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، بالإضافة إلى يوسف حميدة، وفى النسائية تشارك سمر حمزة.