شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة بطولة أفريقيا للملاكمة تصعد يسرى رزق إلى قبل النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت قرعة بطولة أفريقيا للملاكمة المقامة بموزمبيق البطل يسرى رزق إلى دور قبل النهائى فى وزن +92 كجم ليقابل الفائز من السنغال والسودان. فيما تخوض اليوم البطلة يمني أحمد عياد أولى مباريات البطولة ودور الـ16 مع أمينا فاكي بطل كينيا. كما صعدت القرعة إلى دور الثمانية كلا من: أحمد أسامة وزن 54 كجم مع تايستسو ميتانيكي بطل جنوب أفريقيا. إيمان محمد فراج مع اليزابيث فيري بطل زامبيا وزن 50 كجم. عمر خالد عبدالرحمن وزن، 57 كجم مع أرماندو ريجو ببرتو بطل موزمبيق. عمر عبد العزيز عبد العزيز وزن 67 كجم مع الفائز من مباراة رقم 12 وفقا لجدول المنافسة . عبد الرحمن عرابي وزن 80 كجم مع ادريسا موكيبي بطل أوغندا. على محمد إبراهيم وزن 92 كجم مع ميجيل مانويل بطل موزمبيق.