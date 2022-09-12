عبدالحفيظ: اختيار كولر لتدريب الأهلي هو الأنسب في الفترة الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر للجهاز الفني السابق للفريق، مؤكدًا أنهم قدموا ما عليهم رغم أن فترة تواجدهم لم تستمر طويلا.

وقال عبد الحفيظ خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد للأهلي مارسيل كولر:" نشكر الجهاز الفني السابق على جهدهم، يمكن أن تكون الرحلة قصيرة ولكنهم قدموا ما عليهم".

وأضاف :"العمل في الأهلي هو سهل وصعب في نفس الوقت، وكان اختيار الجهاز الفني بقيادة كولر هو الأنسب في الوقت الحالي".

وتابع: " أهلا بك في النادي الأهلي، الأهلي هو نادي أوروبي في إفريقيا، ولدينا هدف واحد، وان شاء الله تنجح معنا وننجح معك".

وأتم:"فكرة التدريب أو العمل في النادي الأهلي ليست سهلة، والشخصية متوفرة كولر، والموسم سيكون صعب جداً، ولكن جميع العقليات التي نمتلكها تجعلنا ننجح سوياً".