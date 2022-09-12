ظهور بدر بانون وعودة حكيم زياش في قائمة المغرب استعدادا للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة مكونه من 31 لاعبا، استعدادا لخوض المباراتين الوديتين ضد الشيلي وباراجواي، ضمن التحضيرات لكأس العالم المقبلة بقطر 2022.

وشهدت القائمة، عودة حكيم زياش لاعب تشيلسي، إضافة إلى يونس بلهندة، لاعب أضنة دمير سبور التركي، مع تواجد بدر بانون لاعب قطر القطري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) - أنس الزنيتي (الرجاء الرياضي) - رضا التكناوتي (الوداد المغربي) - منير المحمدي (الوحدة السعودي).

خط الدفاع: أشرف داري (بريست) - سامي مايي (فيرينكفاروسي) - جواد الياميق (ريال بلد الوليد) - رومان سايس (بشيكتاش) - بدر بانون (قطر القطري) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - نصير مزراوي (بايرن ميونيخ) - حمزة الموساوي (نهضة بركان) - يحيى عطية الله (الوداد المغربي).

خط الوسط: يونس بلهندة (أضنة دمير سبور) - سفيان أمرابط (فيورنتينا) - يحيى جبران (الوداد المغربي) - عبد الحميد الصابيري (سامبدوريا) - إلياس شاعير (كوينز بارك رينجرز) - أمين حارث (أولمبيك مارسيليا) - سليم أملاح (ستاندار دو لييج) - عز الدين أوناحي (أنجيه).

خط الهجوم: حكيم زياش (تشيلسي) - منير الحدادي (خيتافي) - سفيان رحيمي (العين الإماراتي) - عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا) - زكرياء أبو خلال (تولوز) - سفيان بوفال (أنجيه) - أيوب الكعبي (هاتي سبور التركي) - ريان مايي (فيرينكفاروسي) - يوسف النصيري (إشبيلية) - وليد شديرا (باري الإيطالي).

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره تشيلي يوم 23 سبتمبر الجاري في برشلونة (ملعب إسبانيول)، ثم يلاقي باراجواي يوم 27 من الشهر ذاته في إشبيلية (ملعب ريال بيتيس).