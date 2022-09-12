كولر مدرب الأهلي: أمامنا الكثير من العمل.. لا يوجد وقت لإهداره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لا يوجد وقت لإهداره، مشيراً إلى أن أمام الجهاز الفني الجديد للفريق الكثير من العمل.

وكتب كولر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دمج طاقم التدريب في فريق يعيش بروح القميص الأحمر، أنا سعيد لأنني قادر على الاعتماد على دعم هؤلاء المتخصصين الرائعين في كرة القدم".

واختتم مدرب الأهلي: "لا يوجد وقت لإهداره، أمامنا الكثير من العمل".

جدير بالذكر أن كولر قاد مرانه الأول مع النادي الأهلي أمس الأحد، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام في الواحدة ظهر اليوم الإثنين.