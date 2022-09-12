تقارير: نقص عربات البث التلفزيوني يهدد عودة مباريات الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن هناك أزمة جديدة تلاحق عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تأجيل الجولة السابعة من المسابقة، بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عودة الدوري الإنجليزي مهددة بسبب نقص عربات البث التلفزيوني.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية الناقل الحصري للبريميرليج، تعاني من نقص في عربات البث التلفزيوني، بسبب متابعة أحداث جنازة الملكة إليزابيث الثانية والتي ستقام يوم الإثنين المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى نقص عربات التلفزيون ظهر كعامل إضافي مُعقد خلال المحادثات حول استئناف الدوري، بعد أزمة تأمين مباريات الدوري الإنجليزي بسبب استخدام 10 ألاف شرطي لتأمين جنازة الملكة إليزابيث.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أشارت إلى أن مباريات "بريميرليج" ستنطلق مرة أخرى من الأسبوع المقبل، ولكن ستكون هناك مباريات مهددة بالتأجيل خاصة المباريات التي ستُلعب في لندن، بسبب إقامة جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم الإثنين المقبل.

جدير بالذكر أن رابطة كرة القدم الإنجليزية أعلنت عودة المنافسات اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.