شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تقدم برشلونة وبايرن ميونخ عند قيادة الحكم دانى ماكيلي الإدارة الفنية؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الإتحاد الأوربي لكرة القدم على تعيين الحكم الهولندي دانى ماكيلي للمواجهة المرتقبة بين برشلونة وبايرن ميونخ فى الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للفربق ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، مما يجعل عاشقي الكرة المستديرة يتسألون حول جودة هذا الحكم.

ويعد الحكم الهولندي تواجده مبشر لكلا الفريقين، خاصة أن نتائج الفريقين دائما ما تكون إيجابية، حينما تتاح للحكم الفرصة فى التواجد ضمن مباريات أحد الفريقين، حيث خاض بايرن ميونيخ تحت قيادة داني ماكيلي مباراتين أمام سيلتيك الاسكتلندي وفاز البايرن 2-1، وأمام أولمبياكوس وفاز الفريق البافاري 3-2، وأمام سالزبورج النمساوي وفاز البافاري 6-2.

فى الجانب المقابل خاض برشلونة تحت قيادة داني ماكيلي مباراتين أمام يوفنتوس وفاز البارسا 2-0، وأمام روما وفاز البلوجرانا 4-1 أيضًا، مما يثير التفائل عند جميع الأطراف قبل مواجهة الثلاثاء فى ستاد أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.



موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة فى دوري الأبطال

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ فى بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يقام اللقاء على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.



القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قنوات بن سبورت القطرية، كما أعتدنا فى السنوات الأخيرة، حيث أن مجموعة القنوات القطرية تسيطر على جميع مباريات دوري الأبطال والبطولات القارية الكبري، على أن تقام مباراة برشلونة وبايرن ميونخ عبر قناة beIN Sports Premium 1Hd.