الامارات | مفاجأة.. 3 مباريات في سلة أوروبا تنتهي بنتيجة واحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت منافسات دور الـ 16 في بطولة أوروبا لكرة السلة للرجال، يوم أمس، ظاهرة غريبة، بتكرار نتيجة الفوز "94-86" في ثلاثة مباريات متتالية بيوم واحد، بانتصار المنتخب الإيطالي على نظيره الصربي، وفوز فنلندا بالنتيجة ذاتها على كرواتيا، قبل أن يكرر المنتخب البولندي السيناريو ذاته بالفوز على نظيره الأوكراني.

وكاد أن يتكرر الأمر ذاته في ختام الدور الـ 16 بظهور النتيجة للمرة الرابعة، وذلك في فوز المنتخب اليوناني على نظيره التشيكي بنتيجة "94-88".

يذكر أن الفرق المتأهلة ستواصل غداً مشوارها، بخوض منافسات الدور ربع النهائي، الذي يستهل بلقاء المنتخبين الإسباني والفنلندي، متبوعاً بلقاء المنتخبين الألماني واليوناني، على أن يستكمل الدور بعد غدٍ الأربعاء بلقاء المنتخبين الفرنسي والإيطالي، ومن ثم مواجهة حاملة اللقب سلوفينيا لطموحات بولندا.