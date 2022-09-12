اخبار الرياضه

الامارات | مفاجأة.. 3 مباريات في سلة أوروبا تنتهي بنتيجة واحدة

0 نشر
جوني جبور-دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. 3 مباريات في سلة أوروبا تنتهي بنتيجة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت منافسات دور الـ 16 في بطولة أوروبا لكرة السلة للرجال، يوم أمس، ظاهرة غريبة، بتكرار نتيجة الفوز "94-86" في ثلاثة مباريات متتالية بيوم واحد، بانتصار المنتخب الإيطالي على نظيره الصربي، وفوز فنلندا بالنتيجة ذاتها على كرواتيا، قبل أن يكرر المنتخب البولندي السيناريو ذاته بالفوز على نظيره الأوكراني.
وكاد أن يتكرر الأمر ذاته في ختام الدور الـ 16 بظهور النتيجة للمرة الرابعة، وذلك في فوز المنتخب اليوناني على نظيره التشيكي بنتيجة "94-88".
يذكر أن الفرق المتأهلة ستواصل غداً مشوارها، بخوض منافسات الدور ربع النهائي، الذي يستهل بلقاء المنتخبين الإسباني والفنلندي، متبوعاً بلقاء المنتخبين الألماني واليوناني، على أن يستكمل الدور بعد غدٍ الأربعاء بلقاء المنتخبين الفرنسي والإيطالي، ومن ثم مواجهة حاملة اللقب سلوفينيا لطموحات بولندا.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا