الامارات | خبر سار للجمهور السوري من إنفانتينو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، إرسال وفد مشترك إلى سورية في الأيام المقبلة، لإمكانية استضافة البلاد لمباريات ودية، بما يمهد الطريق أمام رفع الحظر عن الملاعب السورية وبالتالي السماح للمنتخبات السورية في اللعب على ارضها وأمام جماهيرها.

وقالت وكالة "أوقات شام" الإخبارية السورية: "اجتماعاً عقد بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، مع رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم صلاح رمضان، ونائبه عبدالرحمن الخطيب مساء السبت في قطر، اتبع بتأكيدات للاتحاد الدولي عبر موقعة الرسمي، أن (فيفا) سيتواصل مع السلطات المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير من شأنها أن تسمح بتنفيذ البرامج التنموية بشكل كامل في سورية، مما يساعد اتحاد الكرة السوري على تطوير البنية التحتية وصيانة الملاعب وتنظيم المسابقات أيضاً".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فرض حظراً على الملاعب السورية في 2011، ما أجبر المنتخب السوري على لعب مبارياته خارج أرضه.