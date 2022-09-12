اخبار الرياضه

الامارات | حكم ينهي مباراة في الدوري السوري بعد 15 دقيقة

0 نشر
جوني جبور-دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم ينهي مباراة في الدوري السوري بعد 15 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى حكم لقاء فريقي الوحدة والجزيرة، المباراة المقررة بين الفريقين، الأحد، لحساب الجولة الأولى من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بعد 15 دقيقة من موعد انطلاقتها، وذلك لعدم حضور نادي الجزيرة إلى أرضية الملعب.

وعلق رئيس نادي الجزيرة نبهان العبد، في تصريحات لإذاعة "شام إف إم" السورية، إن: "مشاركة النادي في بطولة الدوري مازالت معلقة حتى هذه اللحظة لأسباب مالية، وأسباب أخرى خاصة بمحافظة الحسكة التي يمثلها الفريق".

وأضاف: "قدم المكتب التنفيذي في الاتحاد الرياضي العام في سورية دعماً لـ 11 مباراة فقط، والباقي مسؤول عنها نادي الجزيرة، لذلك مشاركتنا لا تزال معلقة حتى هذه اللحظة".

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا