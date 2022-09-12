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الامارات | خطة رونالدو البديلة للرحيل عن مانشستر يونايتد

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خطة رونالدو البديلة للرحيل عن مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن خطة بديلة للنجم البرتغالي للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الموسم رغم أن عقده ينص على بقائه في قلعة "أولد ترافورد" حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

قالت الصحيفة إن الخطة الرئيسية لرونالدو كانت الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الماضية لكنه لم يتمكن من ذلك بعد فشل انتقاله إلى أحد أندية وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

وأضافت أن رونالدو وضع خطة بديلة للانتقال إلى نادٍ جديد في شهر يناير المقبل يعمل عليها منذ الآن، خصوصاً أن طريقة لعب المدرب الهولندي تين هاغ لا تتناسب مع توظيف رونالدو في الملعب مما يعني أنه سيظل لاعبا بديلا.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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