الامارات | خطة رونالدو البديلة للرحيل عن مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن خطة بديلة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الموسم رغم أن عقده ينص على بقائه في قلعة "أولد ترافورد" حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

قالت الصحيفة إن الخطة الرئيسية لرونالدو كانت الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الماضية لكنه لم يتمكن من ذلك بعد فشل انتقاله إلى أحد أندية تشيلسي وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

وأضافت أن رونالدو وضع خطة بديلة للانتقال إلى نادٍ جديد في شهر يناير المقبل يعمل عليها منذ الآن، خصوصاً أن طريقة لعب المدرب الهولندي تين هاغ لا تتناسب مع توظيف رونالدو في الملعب مما يعني أنه سيظل لاعبا بديلا.