عقده مازال ممتدًا مع إنبي.. شوبير: محمود جاد يوقع للزمالك.. والقلعة البيضاء في ورطة بسبب محمد صبحي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبيرة، حيث أعلن أن محمود جاد، حارس مرمى فريق إنبي، وقع على عقود انضمامه لصفوف الزمالك لمدة 4 سنوات، مشيراً إلى أن القلعة البيضاء أصبحت في ورطة بعد إعلان عودة محمد صبحي لصفوف الفريق.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم"، إن "محمود جاد بعد إعلان الزمالك عودة محمد صبحي لصفوفه مرة أخرى، استفسر من مسئولي الزمالك عن مصيره في الفترة المقبلة"، معبراً عن استغرابه "لأن عقد حارس مرمى إنبي مازال ممتداً مع ناديه".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "ليس الزمالك الطرف الوحيد الذي وقع مع لاعبين ممتدة عقودهم، وفعل ذلك الأهلي والمصري، وهو أمر لا بد من مواجهته بالقانون، من خلال تطبيق اللوائح على الجميع حتى لا يكون لها اختراق".

كما تحدث الإعلامي عن ملف عودة محمد صبحي لصفوف الزمالك، حيث قال: "مسئولو فاركو يستندون إلى تصريحات تليفزيونية سابقة لرئيس الزمالك أعلن فيها استلام شيك بقيمة 23 مليون جنيه فيمة شراء محمد صبحي وياسين مرعي، وما زال الموقف تحت الدراسة من جانبهم قبل التحرك بشكل رسمي وتقديم شكوى".

وأشار شوبير إلى أن "هناك آراء منقسمة بين خبراء اللوائح بأن رغبة اللاعب تحسم عودته للزمالك بشكل قانوني، وآراء أخرى أن رغبة اللاعب ليس لها قيمة طالما وقع من البداية على عقد إعارة بنية البيع، وفي النهاية أتمنى أن تكون القانون واللوائح هي من تحسم ملف أزمة محمد صبحي بين الزمالك وفاركو".