شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ استعداداته لمباراة العودة أمام بول الأوغندى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق فيوتشر تدريباته اليوم استعداداً للقاء المرتقب أمام بول الأوغندى، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة فقط عقب عودتهم من رحلة أوغندا.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بول الأوغندي فى إياب الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية، والتى يبحث خلالها فيوتشر عن حجز تأشيرة التأهل إلى الدور التمهيدي الثانى، حيث تقام مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي السبت المقبل 17 سبتمبر، فى التاسعة مساءً باستاد السلام.

ويستعيد فيوتشر خدمات كل من، محمود شعبان الظهير الأيمن، وكذلك محمود حمدي حارس المرمى، وذلك بعد تخلفهما عن السفر مع البعثة في مباراة الذهاب.

وجاءت مشاركة الثلاثى "عمر كمال عبد الواحد ومحمد رضا بوبو ومحمود جنش"، لاعبى فيوتشر، مع فريقهم أمام بول جينجا الأوغندي فى ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتعلن استمرار اللاعبين الثلاثة فى صفوف الفريق وعدم رحيلهم خلال الموسم المقبل.

وبمشاركة عمر كمال وبوبو وجنش فى اللقاء فلا يحق لهم المشاركة مع أى نادٍ آخر فى بطولات الكاف بالموسم الجاري، خاصة بعد دخول الثنائي على رادار الأهلي والزمالك وبيراميدز وأندية أخرى فى الميركاتو الصيفي الجاري.