شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى ختام سوبر كرة اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محبو وعشاق كرة اليد المصرية المواجهة النارية التى تجمع الأهلى الزمالك مساء اليوم على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والتى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.



موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ختام سوبر اليد موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ختام سوبر اليد

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى ختام سوبر اليد فى التاسعة مساءً فى نفس توقيت جميع لقاءات المنافسة منذ انطلاقها.

وشهد انطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية السبت بنتيجة 37/36 فى الوقت الإضافي بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج مساء أمس فى نفس التوقيت ويحقق الفوز بنتيجة 21/20.

ويعول الزمالك فى اللقاء على خبرات الثنائى أحمد الأحمر وأكرم يسرى ومعهم الصفقتين الجديدتين محمد ياسين وشادى خليل، بينما يضم الأهلى فى صفوفه صفقتين جديدتين وهما راؤول نانتس البرازيلى القادم من دينامو بوخارست الروماني و شهاب عبد الله قادما من طلائع الجيش.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022 / 2023، كما تم تحديد 16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر الجارى خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.