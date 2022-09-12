شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية لكرة السلة 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لكرة السلة رجال 3x3 المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 نوفمبر المقبل إلى 5 ديسمبر المقبل.

كما طلب مسئولو اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، من نظرائهم بالاتحاد الأفريقى استضافة منافسات البطولة الأفريقية الأفروباسكت 2023، التى تقام أغسطس من العام المقبل.

ويأتى طلب استضافة البطولة بعد أن تمت مخاطبة الاتحاد الدولى والأفريقى لاستضافة المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

من ناحية أخرى، وافق مجدى أبو فريخة على المشاركة فى منافسات بطولة دورى الأمم x3 3 لمنتخبات 23 سنة "رجال وسيدات"، والتى ستقام فى رومانيا خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجارى.