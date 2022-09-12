شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية شاملة للاعبى الأهلى اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبي النادي الأهلي لفحوصات طبية وقياسات بدنية شاملة على مدار اليوم الأثنين بأحد المراكز الطبية بمدينة 6 أكتوبر وذلك ضمن الإجراءات الطبية التي أستقر النادي على إجرائها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعقد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي على هامش مران الفريق أمس تم خلالها الإتفاق على إلغاء مران اليوم حتى يخضع جميع لاعبي الفريق لهذه القياسات الطبية والبدنية الهامة.

وبدأ النادي الأهلي أمس الاستعداد للموسم الجديد حيث قاد السويسري مارسيل كولر مران الفريق للمرة الأولى بعد التعاقد معه رسميا لمدة موسمين خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز.