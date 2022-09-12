شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية شاملة للاعبى الأهلى اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبي النادي الأهلي لفحوصات طبية وقياسات بدنية شاملة على مدار اليوم الأثنين بأحد المراكز الطبية بمدينة 6 أكتوبر وذلك ضمن الإجراءات الطبية التي أستقر النادي على إجرائها قبل انطلاق الموسم الجديد.
وعقد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي على هامش مران الفريق أمس تم خلالها الإتفاق على إلغاء مران اليوم حتى يخضع جميع لاعبي الفريق لهذه القياسات الطبية والبدنية الهامة.
وبدأ النادي الأهلي أمس الاستعداد للموسم الجديد حيث قاد السويسري مارسيل كولر مران الفريق للمرة الأولى بعد التعاقد معه رسميا لمدة موسمين خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز.
ويعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الواحدة من ظهر اليوم، الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة من أجل تقديم السويسري مارسيل كولر، لوسائل الإعلام المختلفة، والحديث عن طموحه مع الأهلي في الفترة المقبلة وخطته خلال قيادة الفريق الأحمر في الموسم الجديد.
وتعاقد الأهلي مع مارسيل كولر لمدة موسمين بعقد ينتهي في 2024 من أجل تدريب الفريق الأحمر، على أن يصطحب معه ثلاثة مساعدين، هم: هارالد جامبيرلي المدرب العام، تيزيان أندريس أندويا مدرب أحمال، ياسين الميكاري محلل الأداء، ومعهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سامي قمصان المدرب ، ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.
وعقد كولر جلسة مع مسئولي الأهلي أمس الأحد للاتفاق على خطة العمل في المرحلة المقبلة واحتياجاته مع الفريق الأحمر، بخلاف مناقشة ملف معسكر الإعداد الخارجي وكذلك قائمة الفريق الأحمر في الفترة المقبلة والصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
واستفسر السويسري مارسيل كولر عن تفاصيل كثيرة خاصة بفريق الكرة بالنادى خلال المفاوضات التى تمت معه من قِبَل مسئولى القلعة الحمراء، ومن هذه التفاصيل سؤاله عن "قائد الأهلي".
وتحدث كولر مع مسئولى الأهلي عن كابتن الفريق وطلب ما يُشبه تقريرا مُصغّرا عن سنه وخبراته الدولية وأبرز إنجازاته وموقفه من المنتخب الوطني وسماته الشخصية وغيرها من التفاصيل التى حرص المدرب السويسرى على الاطلاع عليها بشكل دقيق.