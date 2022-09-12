شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى مهتم بالتعاقد مع الهانى سليمان.. والأهلى لن يتخلى عن كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد إعلان النادى الأهلي ضم البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق بوليفار، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم"، "برونو سافيو على وشك الوصول والأهلي لن يعلن عن الصفقة إلا بعد الكشف الطبي، أما صفقة اللاعب الكولومبي فطلعت بلح وفنكوش، لن يضم الأهلي لاعب كولومبي".

وأضاف شوبير، "ملخص حوار كولر أنه سعيد وجاء لحصد البطولات، وكهربا تدرب بالأمس وقرار مشاركته فى يد كولر، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتضح موقف كهربا وصلاح محسن أيضاً، والنادى لن يتخلى عن كهربا، بيرسي تاو لم يتدرب أمس لأنه لسه مصاب، وأليو ديانج لاعب ملتزم وجاى فى الطريق، وأفشة وشريف وكوكا يخضعون لتدريبات تأهيلية، والشناوى اتمرن وهذا الموسم سيكون هناك صراع رهيب فى حراسة المرمى".

وتابع شوبير، "زياد طارق تلقى عرضاً من سيراميكا، ومصطفى شوبير لديه عرضين من الدوري أيضاً، والأهلي صاحب القرار، ومؤمن زكريا حضر التدريب بالأمس لمؤازرة اللاعبين ويعجبنى في مؤمن تصميمه وإصراره".

واختتم شوبير تصريحاته قائلا، "فى مفاجأة في كلام إن المصري مهتم بالهاني سليمان، وهذا أمر جميل أن الهامي سليمان يقترب من الـ40 من عمره ومازال مطلوباً، والمصرى يجس النبض أيضاً مع محمود جاد".