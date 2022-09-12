شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة: شكرا على كل لحظة هتفتوا باسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع إسلام جابر، لاعب الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، جماهير القلعة البيضاء وذلك بعد انتقاله إلى البنك الأهلي فى الميركاتو الصيفى الجارى.

وكتب إسلام جابر عبر حسابه على إنستجرام، "شكرا جمهور نادى الزمالك على كل لحظة هتفتوا فيها باسمي، شكرا مجلس الإدارة، شكرا كل اللاعبين، شكرا كل فرد من الجهاز الفني والإداري، شكرا عمال غرف الملابس، يعلم الله أننى على مدار ثلاث سنوات بذلت قصارى جهدي لإسعاد الجمهور العريق، ولم أتجه فى يوم ما لاختلاق أى أزمات، شرف كبير ليا ارتباط اسمي باسم نادى الزمالك".

وأنهى اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، اتفاقه مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ضم ثلاثى القلعة البيضاء إسلام جابر وأسامة فيصل وحمدى علاء مابين الاعارة والبيع النهائى.

واتفق البنك الأهلى والزمالك على تمديد إعارة أسامة فيصل لمدة موسمين ليستكمل مسيرته مع فريق البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة، بينما اتفق الطرفان أيضا على انتقال حمدي علاء لاعب وسط فريق الزمالك لصفوف فريق البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.. بينما صفقة انتقال إسلام جابر ستكون لصفوف البنك الأهلي ببيع نهائي فى تعاقد لمدة 3 مواسم.