بعد ثلاثى الزمالك.. البنك الأهلى يضم أدهم حامد لاعب النصر لمدة 4 مواسم

القاهرة - سامية سيد - وافق نادى النصر، برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق، على بيع أدهم حامد لاعب خط الوسط لنادى البنك الأهلي بعد سلسلة من المفاوضات، تم خلالها الاتفاق على المقابل المادى وبنود التعاقد التى تنص على حصول نادى النصر على نسبة حال إعادة البيع والانضمام لمنتخب مصر.

وحضر حمادة هاشم، مسئول التعاقدات بنادي البنك الأهلي، لمقر نادى النصر وتم توقيع العقود فى حضور رحيم عبد الحق مدير الكرة وياسر رضوان المدير الفنى ويوسف يسرى محلل الأداء وأشرف حامد المدير الإداري.

ووقع أدهم حامد للبنك الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة ويلعب فى مركز خط الوسط المدافع، وهو من مواليد 2000 وصعد للفريق الأول بالنصر موسم 2019/2020 وأحرز الموسم الماضي 7 أهداف وصناع 3 أهداف.

وكان اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أنهى اتفاقه مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أمس على ضم ثلاثى القلعة البيضاء "إسلام جابر وأسامة فيصل وحمدى علاء" ما بين الإعارة والبيع النهائى.

واتفق البنك الأهلى والزمالك على تمديد إعارة أسامة فيصل لمدة موسمين ليستكمل مسيرته مع فريق البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة، بينما اتفق الطرفان أيضا على انتقال حمدي علاء لاعب وسط فريق الزمالك لصفوف فريق البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.. بينما صفقة انتقال إسلام جابر ستكون لصفوف البنك الأهلي ببيع نهائي فى تعاقد لمدة 3 مواسم.