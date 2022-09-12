شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى لاعب الأهلى يتعرض لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد شكرى، لاعب النادي الأهلي، لحادث سير خلال الساعات الأخيرة، ونشر شكري صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام لسيارته بعد الحادث وعلق قائلا، "الحمد لله".

ويحسم مسئولو النادي الأهلي مصير الثنائي أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري العائدين من رحلة إعارة إلى سموحة فى الموسم الماضي، سواء بالاستمرار فى القلعة الحمراء أو تجديد إعارتهما لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معهما وتدعيم صفوفها فى الموسم المقبل.

ويناقش مسئولو الأهلي بقاء الثنائي بيكهام وشكري أو أحدهما وقيده فى قائمة الأهلي أو تجديد إعارتهما فى الموسم المقبل، بعد مناقشة مستقبل الثنائي داخل القلعة الحمراء.

كما يناقش مسئولو الأهلي دخول بيكهام وشكري ضمن الصفقات التبادلية التي ينوي مسئولي القلعة الحمراء إبرامها في الصيف الحالي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وانضم محمد شكري إلى سموحة في منتصف الموسم قبل الماضي وتحديدا في الانتقالات الشتوية بينما انضم بيكهام إلى الفريق السكندري مطلع الموسم الماضي خلال الانتقالات الصيفية.