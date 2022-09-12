شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. دينا مشرف الأيقونة الذهبية لتنس الطاولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت دينا مشرف، بطلة تنس الطاولة، أن تصبح أيقونة الذهب المصرية لرياضة تنس الطاولة فى ظل مواصلتها تحقيق الإنجازات على صعيد اللعبة، وآخرها ذهبية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على مواطنتها يسرا حلمي بنتيجة 4-0 لتفوز بالمركز الأول.

وشهد نصف نهائي السيدات مباريات مصرية خالصة، وفازت دينا مشرف على هنا جودة بنتيجة 4-1 فيما فازت يسرا حلمي على مريم الهضيبي 4-0.

دينا مشرف مواليد عام 1994، تنتمى لأسرة رياضية، جدها الدكتور وفيق مشرف الذى تولى رئاسة اتحاد تنس الطاولة، وابنة علاء مشرف بطل اللعبة السابق نائب رئيس الاتحاد الدولى الحالى وزوجته هى شيرين الألفى نجمة الزمالك فى اللعبة وابنتها دينا مشرف واحدة من اللاعبات أصحاب البطولات الكبرى فى لعبة تنس الطاولة، وأخوها أحمد مشرف لاعب تنس طاولة، أما العمة فهى نهال وفيق مشرف إحدى البارزات نجمات اللعبة فى تاريخ مصر والعرب وأفريقيا، وهى زوجة أشرف حلمى نجم اللعبة فى مصر وأفريقيا وعالميا والمدرب الحالى، وابنته البطلة يسرا أشرف حلمى نجمة النادى الأهلى وبطلة مصر.

شاركت دينا مشرف فى الدورة الأولمبية بلندن 2012 وريو دى جانيرو 2016 وطوكيو 2020.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة دينا مشرف فى الصور التالية :