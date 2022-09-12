شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الانتقال للمصرى 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مروان حمدى، لاعب الزمالك السابق والمصري الحالي، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد رحيله عن النادى بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لينضم إلى المصري لمدة 4 مواسم فى صفقة بيع نهائي.

وكتب مروان عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "شكرا لنادى الزمالك وجمهوره العظيم على الفترة التى تشرفت أبقى جزء منهم فيها وهتفضل دايما فى ذاكرتي شكرا جدا".

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي مروان حمدي رأس حربة فريق الزمالك بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2023/2022 وحتى نهاية موسم 2026/2025 ، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء بعد سداد النادي المصري لقيمة الصفقة لنادي الزمالك في حضور ياسر يحيى عضو مجلس ادارة النادي المصري والذي كان مفوضًا من قبل مجلس ادارة النادي المصري للتفاوض مع إدارة نادي الزمالك واللاعب.

جدير بالذكر أن اللاعب مروان حمدي، البالغ من العمر 25 عامًا، تم اختياره لتمثيل منتخب مصر دوليًا خلال الفترة الأخيرة، حيث شارك مع المنتخب في البطولة العربية التي أقيمت بقطر خلال العام الماضي وكذلك خلال بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون مطلع العام الحالي ، علمًا بأنه كان قد سبق له اللعب في أندية وادي دجلة ومصر المقاصة والزمالك قبل أن يتم انتقاله على سبيل الإعارة لصفوف فريق سموحة خلال الموسم الأخير الذي تألق خلاله بشدة حيث نجح في احراز 15 هدفًا احتل بهم المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المصري ، وهو الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى داخل وخارج مصر إلا أنه فضل في النهاية الانتقال الى صفوف المصري.