شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أندية تستعد للموسم المقبل بمدرب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستعد جميع الأندية المصرية فى الوقت الحالى لتدعيم صفوفها وتجهز لاعبيها من أجل الموسم المقبل من بطولة الدورى وكأس مصر للظهور بشكل مميز.

ونجحت 8 أندية فى التعاقد مع مدربين جدد على أمل تغيير الصورة التى ظهرت عليها فى الموسم الماضى، وتقديم الشكر للمدربين الذين لم يحققوا ما أرادوا أو رحيل المدربين لأسباب أخرى.

8 أندية بنيولوك جديد

ويأتى فى مقدمة هذه الأندية النادى الأهلى الذى قدم الشكر للبرتغالى ريكاردو سواريز على الفترة التى قضاها مع الفريق، والتعاقد مع السويسرى مارسيل كولر، على أمل إعادة الفريق مرة أخرى لمنصات التتويج.

ونستعرض تغييرات المدربين فى الـ8 أندية قبل بداية الموسم الجديد..

الأهلى – مارسيل كولر بدلا من سواريش

طلائع الجيش – علاء عبد العال بدلا من طارق العشرى

سموحة – طارق العشرى بدلا من عبد الحميد بسيونى

الاتحاد – زوران مانولوفيتش بدلا من محمد عمر

المصرى – إيهاب جلال بدلا من حسام حسن

أسوان – ربيع ياسين بدلا من أحمد بيبو

الداخلية – رضا شحاتة بدلا من سيد عيد

حرس الحدود – أحمد أيوب بدلا من محمد مكى