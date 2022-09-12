شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الزمالك فى ختام سوبر اليد.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام الزمالك فى التاسعة مساءً على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر والتى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.

وشهد انطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية السبت بنتيجة 37/36 فى الوقت الإضافي، بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج مساء أمس فى نفس التوقيت.

ويعول الزمالك فى اللقاء على خبرات الثنائى أحمد الأحمر وأكرم يسرى ومعهما الصفقتان الجديدتان محمد ياسين وشادى خليل، بينما يضم الأهلى فى صفوفه صفقتين جديدتين وهما راؤول نانتس البرازيلى القادم من دينامو بوخارست الروماني و شهاب عبد الله قادما من طلائع الجيش.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022 / 2023.